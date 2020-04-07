Факты ICTV — Выпуск 7:15 (07.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: по данным Министерства здравоохранения 1 319 украинцев инфицированные коронавирусом; европейские политики уже размышляют над ослаблением карантина; во Львове своя стратегия в борьбе с коронавирусом, там массово тестируют людей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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