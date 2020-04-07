Факти ICTV – Випуск 7:15 (07.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за даними Міністерства охорони здоров’я 1 319 українців інфіковані коронавірусом; європейські політики уже розмірковують над послабленням карантину; у Львові своя стратегія у боротьбі з коронавірусом, там масово тестують людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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