Факты ICTV – Выпуск 7:15 (19.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: британские исследователи обнародовали новые доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, сегодня президент Франции Эммануэль Макрона примет в летней резиденции Брегансон российского лидера Владимира Путина; пожар в Одесском отели Токио Стар не скрывала убийство, полиция исключила эту версию причин трагедии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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