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Факти ICTV – Випуск 7:15 (19.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: британські дослідники оприлюднили нові докази участі російських військових у боях під Іловайськом у серпні 2014 року, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон прийме в літній резиденції Брегансон російського лідера Володимира Путіна; пожежа в Одеському готелі Токіо Стар не приховувала вбивство, поліція виключила цю версію причин трагедії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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