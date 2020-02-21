Факты ICTV – Выпуск 7:15 (21.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в мире возросло количество людей, которые вылечились от опасного коронавируса из Китая. Сейчас их почти 18, 5 тыс .; за минувшие сутки враг 10 раз нарушил режим прекращения огня. Ни один наш военный не пострадал.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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