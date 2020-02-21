Факти ICTV – Випуск 7:15 (21.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у світі зросла кількість людей, які вилікувалися від небезпечного коронавірусу з Китаю. Нині їх майже 18, 5 тис.; за минулу добу ворог 10 разів порушив режим припинення вогню. Жоден наш військовий не постраждав.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.