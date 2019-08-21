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Факты ICTV – Выпуск 7:15 (21.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже 2 вражеских обстрела с начала суток, огонь оккупанты открывали у Новомихайловка и Водяного; президент США Дональд Трамп отменил визит в Данию – обиделся на тамошнюю премьера, лидер Соединенных Штатов должен был встретиться с ней за 2 недели; в Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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