Факти ICTV – Випуск 7:15 (21.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже 2 ворожі обстріли від початку доби, вогонь окупанти відкривали біля Новомихайлівки і Водяного; президент США Дональд Трамп скасував візит до Данії – образився на тамтешню прем’єрку, лідер Сполучених Штатів мав зустрітися з нею за 2 тижні; у Ріо-де-Жанейро озброєний чоловік захопив автобус.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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