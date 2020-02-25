Факты ICTV – Выпуск 7:15 (25.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в результате урагана, в Одесской области загорелись плавни Нижне-Днестровского заповедника; пик вируса в Китае, откуда пошла болезнь, уже прошел, однако угроза мировой пандемии сохраняется; газ для населения в феврале подешевеет на 15%.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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