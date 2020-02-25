Факти ICTV – Випуск 7:15 (25.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: внаслідок урагану, на Одещині загорілись плавні Нижньо-дністровського заповідника; пік вірусу в Китаї, звідки пішла недуга, вже минув, однак загроза світової пандемії зберігається; газ для населення у лютому подешевшає на 15%.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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