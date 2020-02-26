Факты ICTV – Выпуск 7:15 (26.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: измерять температуру гражданам, которые прибывают в Украину будут на всех пунктах пропуска, мероприятия проводить и на КПВВ с ОРДЛО и Крымом; Румыния заявила о первом случае заболевания на коронавирус, его обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из Италии; в центре Николаева 18-летний вандал разбил арт-объект с надписью I love Mykolaiv.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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