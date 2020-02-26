Факти ICTV – Випуск 7:15 (26.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міряти температуру громадянам, які прибувають в Україну будуть на усіх пунктах пропуску, заходи проводитимуть і на КПВВ з ОРДЛО та Кримом; Румунія заявила про перший випадок захворювання коронавірусом, його виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії; у центрі Миколаєва 18-річний вандал розбив арт-об’єкт із написом I love Mykolaiv.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.