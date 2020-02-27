Факты ICTV – Выпуск 7:15 (27.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 82 тыс. человек в мире заболели га коронавирус, умерших – 2801; по меньшей мере 5 человек стали жертвами стрельбы в американском штате Висконсин; в Ужгороде с Боздоского городского парка украли 19 деревьев.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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