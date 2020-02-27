Факти ICTV – Випуск 7:15 (27.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 82 тис. людей у світі захворіли на коронавірус, померлих – 2 801; щонайменше 5 людей стали жертвами стрілянини в американському штаті Вісконсін; в Ужгороді з Боздоського міського парку вкрали 19 дерев.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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