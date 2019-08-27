Факты ICTV – Выпуск 7:15 (27.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевики открыли огонь по украинским позициям, наемники из гранатомета стреляли недалеко от Талаковки; один из 5 пунктов итоговой декларации саммита лидеров Большой семерки посвященный Украине; на российского президента написали заявление за езду на мотоцикле без шлема в аннексирована Крыму.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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