Факти ICTV – Випуск 7:15 (27.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойовики відкрили вогонь по українських позиціях, найманці з гранатомета стріляли неподалік Талаківки; один із 5 пунктів підсумкової декларації саміту лідерів Великої сімки присвячений Україні; на російського президента написали заяву за їзду на мотоциклі без шолома в анексованому Криму.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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