Факты ICTV – Выпуск 7:15 (28.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: у двух жителей Черновицкой области, которые приехали из Италии, коронавируса не выявили; украинцев с подозрением на коронавирус будут доставлять в больницы на вертолете Ми-8; президент США Дональд Трамп может посетить Украину 8 мая.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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