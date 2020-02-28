Факти ICTV – Випуск 7:15 (28.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у двох жителів Чернівецької області, які приїхали з Італії, коронавірусу не виявили; українців із підозрою на коронавірус доправлятимуть до лікарень гелікоптером Мі-8; президент США Дональд Трамп може відвідати Україну 8 травня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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