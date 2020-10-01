Факты ICTV — Выпуск 7:45 (01.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: три человека погибли в пожарах на Луганщине, среди них — лесничий, еще трое — в больнице с отравлением угарным газом; в Брюсселе состоится саммит ЕС, его созвал председатель Европейского совета Шарль Мишель; Папа Римский Франциск отказал в аудиенции госсекретарю США Майк Помпео.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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