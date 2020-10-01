Факти ICTV – Випуск 7:45 (01.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: троє людей загинуло в пожежах на Луганщині, серед них – лісничий, ще троє – у лікарні з отруєнням чадним газом; у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, його скликав голова Європейської ради Шарль Мішель; Папа Римський Франциск відмовив в аудієнції держсекретареві Сполучених Штатів Майку Помпео.

