Факты ICTV — Выпуск 7:45 (02.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: международное сообщество не выпускает из поля зрения дело об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального; села на Луганщине, где произошли пожары, в усиленном режиме охраняли силовики; японская компания Kyocera Moeye вместе с учеными из Токийского университета представила уникальный прототип; 30 лет назад на тогдашней площади Октябрьской революции начался первый Майдан в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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