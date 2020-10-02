Факти ICTV – Випуск 7:45 (02.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міжнародна спільнота не випускає з поля зору справу про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального; села на Луганщині, де сталися пожежі, у посиленому режимі охороняли силовики; японська компанія Kyocera Moeye разом з ученими з Токійського університету представила унікальний прототип; 30 років тому на тодішній площі Жовтневої революції почався перший Майдан в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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