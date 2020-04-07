Факты ICTV — Выпуск 7:45 (07.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на президента Беларуси Александра Лукашенко подали иск из-за коронавируса, заявление с просьбой возбудить уголовное дело подал человек по имени Александр Матвеев; США остаются лидером негативного мирового рейтинга заболеваемости коронавирус, там заразились более 368 тыс. человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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