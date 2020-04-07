Факти ICTV – Випуск 7:45 (07.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на президента Білорусі Олександра Лукашенка подали позов через коронавірус, заяву з проханням порушити кримінальну справу подав чоловік на ім’я Олександр Матвеєв; США залишаються лідером негативного світового рейтингу захворюваності на коронавірус, там заразилися понад 368 тис. людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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