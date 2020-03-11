Факты ICTV — Выпуск 7:45 (11.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: следующее заседание суда Гааги по делу сбитого русскими боевиками Boeing в небе над Донбассом состоится 23 марта; президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не поедет в Москву на празднование 9 мая.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 7:15.

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