Факты ICTV – Выпуск 7:45 (17.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте от вражеской пули за прошедшие сутки погиб боец; юношей до 20 лет на военную службу по-прежнему призывать не будут; Зеленский четко дал понять главе Ирана Хасана Рухани, что Украина хочет знать, кто отдал приказ сбить самолет МАУ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.