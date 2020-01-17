Факты ICTV – Выпуск 7:45 (17.01.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте от вражеской пули за прошедшие сутки погиб боец; юношей до 20 лет на военную службу по-прежнему призывать не будут; Зеленский четко дал понять главе Ирана Хасана Рухани, что Украина хочет знать, кто отдал приказ сбить самолет МАУ.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.
2020-01-17
Теги: Факты 7.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.