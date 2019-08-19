Факты ICTV – Выпуск 7:45 (19.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: враг атаковал наши позиции уже дважды, били из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого и Водяного; в Украине впервые за 20 лет прибыл премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху; в Исландии устроили поминальную акцию погибшему леднику, он растаял из-за изменений климата.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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