Факти ICTV – Випуск 7:45 (19.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ворог атакував наші позиції вже двічі, гатили із гранатометів та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького і Водяного; в Україну вперше за 20 років прибув прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу; в Ісландії влаштували поминальну акцію загиблому льодовику, він розтанув через зміни клімату.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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