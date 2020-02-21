Факты ICTV – Выпуск 7:45 (21.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия должна прекратить поставлять оружие в Донбасс, только тогда появится перспектива урегулирования конфликта. Об этом во время дебатов на Генассамблее ООН заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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