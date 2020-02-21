Факти ICTV – Випуск 7:45 (21.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія має припинити постачати зброю на Донбас, лише тоді з’явиться перспектива врегулювання конфлікту. Про це під час дебатів на Генасамблеї ООН заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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