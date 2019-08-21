Факты ICTV – Выпуск 7:45 (21.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже 2 вражеских обстрела с начала суток, огонь оккупанты открывали у Новомихайловка и Водяного; Россия и Китай снова требуют проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН; в Минске – очередное заседание трехсторонней контактной группы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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