Факти ICTV – Випуск 7:45 (21.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже 2 ворожі обстріли від початку доби, вогонь окупанти відкривали біля Новомихайлівки і Водяного; Росія та Китай знову вимагають проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН; у Мінську – чергове засідання тристоронньої контактної групи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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