Факты ICTV – Выпуск 7:45 (22.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: миссия ОБСЕ на Донбассе возле украинских опорников в окрестностях Чермалыка зафиксировала новые позиции боевиков; возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более сотни политзаключенных, среди которых и украинские моряки – такие шаги, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, позволили бы вернуть Россию к большой восьмерки; в новом Кабмине могут остаться некоторые старые чиновники, наибольшие шансы – у министра финансов Оксаны Маркаровой.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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