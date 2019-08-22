Факти ICTV – Випуск 7:45 (22.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: місія ОБСЄ на Донбасі біля українських опорників на околицях Чермалик а зафіксувала нові позиції бойовиків; повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад сотні політв’язнів серед яких і українські моряки – такі кроки, на думку президента України Володимира Зеленського, дозволили б повернути Росію до великої вісімки; у новому Кабміні можуть лишитися деякі старі урядовці, найбільші шанси – у міністра фінансів Оксани Маркарової.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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