Факты ICTV – Выпуск 7:45 (25.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: чтобы предотвратить занесение коронавируса на закарпатских пунктах пропуска пограничники будут проводить температурный скрининг людям, следующих из Италии в Украину; в Николаеве Range Rover протаранил маршрутку, одна пассажирка погибла, трое травмированы; французский изобретатель Людовик Лазарет представил новый уникальный мотоцикл.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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