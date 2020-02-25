Факти ICTV – Випуск 7:45 (25.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: щоб запобігти занесенню коронавірусу на закарпатських пунктах пропуску прикордонники проводитимуть температурний скринінг людям, які прямують з Італії в Україну; у Миколаєві Range Rover протаранив маршрутку, одна пасажирка загинула, троє травмовані; французький винахідник Людовік Лазарет представив новий унікальний мотоцикл.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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