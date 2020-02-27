Факты ICTV – Выпуск 7:45 (27.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в украинки в Италии врачи подтвердили коронавирус, это первое заражение среди украинцев, об этом сообщил мэр региона Монтано-Антилия; армеец подорвался на неизвестном устройстве, еще двое защитников ранены, российские оккупанты 10 раз открывали огонь по нашим военных; в СНБО сделали прогноз относительно возможного распространения коронавируса в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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