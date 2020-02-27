Факти ICTV – Випуск 7:45 (27.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в українки в Італії лікарі підтвердили коронавірус, це перше зараження серед українців, про це повідомив мер регіону Монтано-Антілія; армієць підірвався на невідомому пристрої, ще двоє захисників поранені, російські окупанти 10 разів відкривали вогонь по наших військових; у РНБО зробили прогноз щодо можливого поширення коронавірусу в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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