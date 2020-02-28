Факты ICTV – Выпуск 7:45 (28.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина готова эвакуировать своих граждан из Италии из-за коронавируса; еще двое украинцев с круизного корабля Diamond Princess, что стоит в Японии, заразились коронавирусом; новый телеканал для оккупированных территорий не заработает с 1 марта.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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