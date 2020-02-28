Факти ICTV – Випуск 7:45 (28.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна готова евакуювати своїх громадян з Італії через коронавірус; ще двоє українців із круїзного корабля Diamond Princess, що стоїть у Японії заразилися коронавірусом; новий телеканал для окупованих територій не запрацює із 1 березня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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