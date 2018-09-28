Факты ICTV – Выпуск 7:45 (28.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: МВД Украины уже скоро может “вооружить” патрульных лазерными радарами измерения скорости “Трукам”; Николаев официально отказался от централизованной горячей воды; масштабный теракт предупредили в Нидерландах.

Опубликовано Сентябрь, 28 в 10:29



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