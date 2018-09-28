Факти ICTV – Випуск 7:45 (28.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: МВС України вже скоро може “озброїти” патрульних лазерними радарами вимірювання швидкості “Трукам”; Миколаїв офіційно відмовився від централізованої гарячої води; масштабний теракт попередили у Нідерландах.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-28
Теги: Факти 7.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.