Факти ICTV – Випуск 7:45 (28.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: МВС України вже скоро може “озброїти” патрульних лазерними радарами вимірювання швидкості “Трукам”; Миколаїв офіційно відмовився від централізованої гарячої води; масштабний теракт попередили у Нідерландах.

Опубліковано Вересень, 28 в 10:29



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