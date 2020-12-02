Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за прошедшие сутки в Украине более 13 тыс. новых инфицированных коронавирусом; почему не всем пострадавшим от масштабного пожара на Харьковщине выплатили компенсацию; история одного из лучших благотворительных фондов Украины; в Украине 8 тыс. школ без интернета, когда здесь его обещают.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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