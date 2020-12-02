Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за минулу добу в Україні понад 13 тис. нових інфікованих на коронавірус; чому не всім постраждалим від масштабної пожежі на Харківщині виплатили компенсацію; історія одного з найкращих благодійних фондів України; в Україні 8 тис. шкіл без інтернету, коли тут його обіцяють.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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