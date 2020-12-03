Факты ICTV — Выпуск 8:45 (03.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: НАТО больше присоединится к безопасности в регионе Черного моря и теснее будет взаимодействовать в этом вопросе с Украиной и Грузией; российские бандформирования трижды нарушили режим тишины на Востоке Украины; одно из столичных ОСМД обустроили прямо в доме сортировочную станцию мусора; руководителю Партии венгров Украины Василию Брензовичу готовят подозрение, сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.