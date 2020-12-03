Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: НАТО більше долучиться до безпеки в регіоні Чорного моря і тісніше взаємодіятиме в цьому питанні з Україною та Грузією; російські бандформування тричі порушили режим тиші на Сході України; одне зі столичних ОСББ облаштувало просто в будинку сортувальну станцію сміття; очільникові Партії угорців України Василю Брензовичу готують підозру, повідомив Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.