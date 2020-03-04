Факты ICTV – Выпуск 8:45 (04.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте погиб украинский воин, еще пятеро ранены; депутаты попытаются перезагрузить Кабмин; смертность от коронавируса остается высокой – более 3%, а европейские политики отказываются от рукопожатий; с 1 апреля на государственную стоматологию выделят в семь раз меньше денег.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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