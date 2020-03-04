Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті загинув український воїн, ще п’ятеро поранено; депутати спробують перезавантажити Кабмін; смертність від коронавірусу залишається високою – понад 3%, а європейські політики відмовляються від рукостискань; з 1 квітня на державну стоматологію виділять у сім разів менше грошей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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