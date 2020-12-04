Факты ICTV — Выпуск 8:45 (04.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: резкая вспышка заболеваемости коронавирусом в Запорожье; украинские медики продолжают собирать плазму у людей, переболевших коронавирусом; в Черкасской области обвиняемого в заказном убийстве журналиста Василия Сергиенко, одного из ключевых фигурантов дела Владимира Воронкова — отпустили из-под стражи; во Франции начали строительство катеров для украинских пограничников.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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