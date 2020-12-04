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Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: різкий спалах захворюваності на коронавірус у Запоріжжі; українські медики продовжують збирати плазму в людей, які перехворіли на коронавірус; на Черкащині обвинуваченого у замовному вбивстві журналіста Василя Сергієнка, одного з ключових фігурантів справи Володимира Воронкова – відпустили з-під варти; у Франції почали будівництво катерів для українських прикордонників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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