Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: різкий спалах захворюваності на коронавірус у Запоріжжі; українські медики продовжують збирати плазму в людей, які перехворіли на коронавірус; на Черкащині обвинуваченого у замовному вбивстві журналіста Василя Сергієнка, одного з ключових фігурантів справи Володимира Воронкова – відпустили з-під варти; у Франції почали будівництво катерів для українських прикордонників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.